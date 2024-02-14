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Ankaragücü-Galatasaray maçı hangi statta oynanacak? TFF'den açıklama geldi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Ankaragücü-Galatasaray maçı hangi statta oynanacak? TFF’den açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında Ankara'da oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçının hangi statta oynanacağı ile ilgili TFF'den açıklama geldi.

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