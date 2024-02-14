Galatasaray’ın Sparta Prag maçındaki muhtemel 11’i! Okan Buruk tercihini yaptı...

LİGLERİNDEKİ DURUMLARI

Son şampiyon apoletini taşıyan iki takım da mücadele ettiği ulusal liglerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider ünvanını taşıyor.

Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan başkent Prag temsilcisi, 53 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

BU SEZON SAHASINDA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.