13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray sezon sonu getiriyor! Mertens'in yerine dünya yıldızı...

Galatasaray sezon sonu getiriyor! Mertens'in yerine dünya yıldızı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2024
ABONE OL
Galatasaray sezon sonu getiriyor! Mertens’in yerine dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de rakibi Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren Cimbom liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sezonu için Mertens'in emekli olması durumunda yerine getireceği ismi belirledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

DEVRE ARASI 3 YILDIZ TRANSFERİ

Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de ilk transferini netleştirdi.

MERTENS'İN YERİNE DÜNYA YILDIZI...

Mertens'in emekli olması durumunda yerine gelecek isim belli oldu.

EMEKLİ OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Dries Mertens, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BIRAKMAM GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Belçikalı yıldız, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Her gün futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE EN BAŞTA!

Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli yıldızı listenin başına yazdı.

RAFA SILVA BOMBASI!

Galatasaray, devre arasında temasa geçtiği Rafa Silva için sezon sonunda tekrar harekete geçecek.

30 yaşındaki yıldızla Inter ve Lazio'nun da ilgilendiği ortaya çıktı.

Benfica'da kariyerini sürdüren Rafa, bu sezon 35 maçta 14 gol - 12 asistlik performans gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA