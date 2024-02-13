Galatasaray sezon sonu getiriyor! Mertens’in yerine dünya yıldızı...

"BIRAKMAM GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Belçikalı yıldız, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Her gün futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.