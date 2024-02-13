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Galatasaray-Sparta Prag maçına İspanyol hakem

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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Galatasaray-Sparta Prag maçına İspanyol hakem

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesinde evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilcisi ile oynayacağı maçta İspanyol Alejandro Hernandez düdük çalacak.

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