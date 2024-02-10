Galatasaray-Başakşehir maç sonucu: 2-0

KEREM DEVAM EDEMEDİ



Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.



Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.



İkinci yarı skor avantajını sağlayan Galatasaray, temponun yükselmesine izin vermedi.



BİR SAKATLIK DAHA



Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.



Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.



ÖNCE VOLKAN SONRA DİREK



Barış Alper'in sağ ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Volkan'dan döndü. Daha sonra Ba'nın uzaklaştırmak istediği top üst direğe çarpıp kaleden uzaklaştı.



BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI!



Deniz Türüç, sağ kanatta kontrol ettiği topu bekletmeden yay üzerine gönderdi. Savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında kale önüne doldurulan topu Kemen içeri çevirdi. Kaan'a çarpan top 68. dakikada ağlarla buluştu. Bu pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi. Kısa bir incelemenin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Başakşehir farkı indirmek adına etkili olmaya çalıştı. Deniz Türüç'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa Keny kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.





TETE ŞUTUNU ÇEKTİ AMA...



Galatasaray, Tete ile son bölümde kaleyi yokladı ama sonuç çıkmadı. 90. dakikada topu rakip kaleye hızla taşıyan Brezilyalı oyuncu, uzaktan vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.



Galatasaray son bölümde temponun yükselmesine izin vermedi. Başakşehir, rakip kaleye gitmekte bir hayli güçlük yaşadı. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.