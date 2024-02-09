Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte genç oyuncunun yeni takımı...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.