Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi! Yıldız isme bir yıllık daha teklif yapılacak...
Galatasaray'da son dönemde iyi bir performans sergileyen Dries Mertens, Okan Buruk'un sisteminde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Bu nedenle sarı kırmızılı yönetim Belçikalı yıldız ile bir yıl daha sözleşme imzalamak isterken, Mertens ile masaya oturulacak. İşte detaylar...
Başakşehir maçında gösterdiği iyi performansını bir golle süsleyen Dries Mertens, Galatasaray'da Teknik Direktör Okun Buruk'un da sisteminde kilit bir rol almaya devam ediyor.
1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Yönetim, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 36 yaşındaki Belçikalı yıldızın 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giymesini çok istiyor. İdareciler, bu konuda Mertens'le masaya oturacak.
Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli oyuncusunun takımda kalmasından yana. Mertens, bu sezon 34 resmi maçta görev aldı. Bin 972 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, bu süre içinde 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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