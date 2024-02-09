Galatasaray'da son gün hamlesi! Dünya yıldızına imza attıracak...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Vinicius ve Aurier'i katan Cimbom transferin son gününde dünya yıldızına imza attırmanın peşinde...
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
ZİYECH GÖZDEN ÇIKARILDI
Son yabancı kontenjanını Derrick Köhn transferiyle dolduran Galatasaray'ın gözden çıkardığı oyuncu ise Hakim Ziyech oldu.
Tek sorun, Faslı yıldızın Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle görüşmeleri dondurması.
KAMADA HAMLESİ!
Eğer Ziyech bugün bir takımla anlaşma sağlarsa, Cimbom da yerine Daichi Kamada'yı getirtecek.
Habere göre; uzun süredir fırsat transferi peşinde olan Galatasaray'ın, yaz döneminde de gündeme gelen Japon 10 numara Daichi Kamada ile anlaşma sağlandı.
Bir taraftan 27 yaşındaki oyuncunun kulübü Lazio ile pazarlık sürecini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, son pürüzleri gidermesi durumunda yabancı kontenjanında 1 kişilik yer daha açmak zorunda kalacak.
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