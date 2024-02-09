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Galatasaray'da son gün hamlesi! Dünya yıldızına imza attıracak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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Galatasaray’da son gün hamlesi! Dünya yıldızına imza attıracak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Vinicius ve Aurier'i katan Cimbom transferin son gününde dünya yıldızına imza attırmanın peşinde...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı.

Transfer döneminin son gününde görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim, son kozlarını oynuyor.

YILDIZ İSİMLE YOLUN SONU!

Sol beke Köhn ve sağ beke ise Aurier transferlerini yapan Cimbom'da yıldız oyucuyla yollar ayrılıyor.

ZİYECH GÖZDEN ÇIKARILDI

Son yabancı kontenjanını Derrick Köhn transferiyle dolduran Galatasaray'ın gözden çıkardığı oyuncu ise Hakim Ziyech oldu.

Tek sorun, Faslı yıldızın Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle görüşmeleri dondurması.

KAMADA HAMLESİ!

Eğer Ziyech bugün bir takımla anlaşma sağlarsa, Cimbom da yerine Daichi Kamada'yı getirtecek.

Habere göre; uzun süredir fırsat transferi peşinde olan Galatasaray'ın, yaz döneminde de gündeme gelen Japon 10 numara Daichi Kamada ile anlaşma sağlandı.

Bir taraftan 27 yaşındaki oyuncunun kulübü Lazio ile pazarlık sürecini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, son pürüzleri gidermesi durumunda yabancı kontenjanında 1 kişilik yer daha açmak zorunda kalacak.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Galatasaray yönetimi, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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