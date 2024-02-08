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Son dakika | Galatasaray Derrick Köhn'ü resmen kadrosuna kattı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Son dakika | Galatasaray Derrick Köhn’ü resmen kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü 3 milyon 350 bin avro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

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