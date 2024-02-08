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Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn! Genç yıldız İstanbul'a geliyor! İşte maliyeti...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Galatasaray’ın yeni transferi Derrick Köhn! Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti...

Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray sol bekte Angelino ile yolların ayrılması sonrası yerini Hannover 96'dan Derrick Köhn ile doldurdu. Aslan'ın yeni yıldızı Almanya'dan İstanbul'a doğru yola çıkarken, Galatasaray bu transfer için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da merakla beklenen sol bek operasyonu da tamamlandı. Sacha Boey'i Bayern Münih'e, Cedric Bakambu'yu ise Real Betis'e satan sarı-kırmızılı ekip, Leipzig'ten kiralanan Angelino'yu da gönderme kararı aldı.

YENİ OYUNCULAR GELDİ

Hızlı bir şekilde arayışlara başlayan ve birçok adayla görüşen yönetim, Fulham'dan Carlos Vinicius ve Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i transfer etti.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun bugün 12.00'ye doğru Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 MİLYON 350 BİN EURO BONSERVİS

Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus yer alacak. 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.

20 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 25 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıktı ve 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

ERDEN TİMUR DUYURDU

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un sol bek talebini de yerine getirdi. Buruk, 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamada, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar sürüyor" ifadesini kullanmıştı. Dün Başkanvekili Erden Timur, Buruk'u arayarak Köhn'ün transferinin bittiğini müjdeledi.

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