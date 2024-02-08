Galatasaray’ın yeni transferi Derrick Köhn! Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti...

3 MİLYON 350 BİN EURO BONSERVİS

Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus yer alacak. 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.