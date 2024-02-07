Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı aslan oluyor
Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e göndermesinin ardından kadrosuna Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi isimlerle takviyeler yaptı. Ara transfer dönemi bitmeden fırsat kovalayan Galatasaray, Okan Buruk'un listesinde yer alan dünya ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya artık çok yakın. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip çalışmalarına hız verdi.
BONSERVİS REKORU!
Devre arası transfer döneminde Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, dikkatleri çekmişti.
CİMBOM'DA ARA TRANSFER TAKVİYESİ
Fransız sağ bek oyuncusundan yüksek bonservis geliri elde eden Galatasaray, ara transfer döneminde iki de takviye yaptı.
Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Aslan, bir de fırsat transferi yapmayı planlıyor.
ORTA SAHAYA YENİ ASLAN!
Bir yandan gelecek sezonun da planlamasını yapan Galatasaray, Dries Mertens ile dönüşümlü oynayabilecek bir orta saha arayışına girdi.
BURUK'UN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR
Okan Buruk'un transfer listelerine göre girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, sürpriz bir oyuncuya gidecek.
GALATASARAY'DAN İNGİLTERE ÇIKARMASI
Habere göre, fırsat transferi için mesai harcayan Galatasaray, Manchester United'ın 31 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'le anlaşmaya vardı.
Galatasaray, dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncuyla el sıkışırken, İngiliz devi Manchester United'la şartları masaya yatırdı.
KİRALIK GELECEK
Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibiyle anlaşma sağlaması halinde tecrübeli orta sahanın kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon takımı Kırmızı Şeytanlar ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan oyuncu; 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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