Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'tan ilk açıklama: Mücadele etmek için çok heyecanlıyım
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.
Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'dan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Vinicius, imza töreninden sonra transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARLA BULUŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
Heyecanlı olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.
Carlos Vinicius, Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.
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