Cimbom ara transferde tam gaz! İngiltere çıkarması: Dünya yıldızı Aslan olacak
Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e göndermesinin ardından kadrosuna Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi isimlerle takviyeler yaptı. Ara transfer dönemi bitmeden fırsat kovalayan Galatasaray, Okan Buruk'un listesinde yer alan dünya yıldızının peşine düştü.
Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip çalışmalarına hız verdi.
BONSERVİS REKORU!
Devre arası transfer döneminde Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, dikkatleri çekmişti.
CİMBOM'DA ARA TRANSFER TAKVİYESİ
Fransız sağ bek oyuncusundan yüksek bonservis geliri elde eden Galatasaray, ara transfer döneminde iki de takviye yaptı.
Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Aslan, bir de fırsat transferi yapmayı planlıyor.
ORTA SAHAYA ASLAN GİBİ İSİM!
Bir yandan gelecek sezonun da planlamasını yapan Galatasaray, Dries Mertens ile dönüşümlü oynayabilecek bir orta saha arayışına girdi.
BURUK'UN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR
Okan Buruk'un transfer listelerine göre girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, sürpriz bir oyuncuya gidecek.
GALATASARAY'DAN İNGİLTERE ÇIKARMASI
Habere göre, Galatasaray'da listenin başında yer alan isimlerden birisi olan Christian Eriksen için temas kurulacak.
Rotayı İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, Danimarkalı orta saha için girişimlerini sürdürüyor.
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