Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ancak sarı-kırmızılı ekipte, önemli bir mücadele öncesi 4 oyuncunun forma giyemeyeceği belirlendi. Peki Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde geçen 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden sarı-kırmızılı ekip, toplamda 60 puan topladı. Bu başarı grafiğiyle Fenerbahçe'nin ardında averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasıyla ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Galatasaray arasındaki karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki mücadelenin şifresiz izleme ekranı bulunmamaktadır. BeIN Sports tarafından belirlenen aylık abonelik ücreti ödenerek maç canlı takip edilebilir.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Bennasser, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
LİGDE SON 11 MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
SON 5 DEPLASMANDA 2 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62. MAÇ
Galatasaray ile Yılport Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.
İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
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