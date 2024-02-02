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Samsunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Samsunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Yılport Samsunspor'un konuğu olurken, iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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