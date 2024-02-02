Nicolo Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor! Transferin son saatlerinde flaş gelişme! Sezon sonu...





KİRALANMIŞTI



Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

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Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.