Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! Transferin son saatlerinde flaş gelişme! Sezon sonu...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini tamamlarken Nicolo Zaniolo konusunda da flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
"GERİ DÖNECEK"
The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre; Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.
KİRALANMIŞTI
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.
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Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
GALATASARAY'DAN 2 BOMBA TRANSFER
Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'ye oyuncu bildirimi yaptı. Sarı kırmızılıların transferleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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