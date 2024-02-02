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Galatasaray'dan TFF'ye Serge Aurier ve Carlos Vinicius bildirimi!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Galatasaray’dan TFF’ye Serge Aurier ve Carlos Vinicius bildirimi!

Son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'ye oyuncu bildirimi yaptı. Sarı kırmızılıların transferleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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