Galatasaray’a Fildişili futbolcu! Wilfried Zaha ikna etti imzaya geliyor

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

A Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.

Öte yandan Cimbom'un, Fildişi Sahilli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği kaydedildi. Aslan, Aurier'in haziran ayına kadar olan maaşının bir bölümünü ödeyecek.

Galatasaray haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aurier'i daha sonra kalıcı olarak kadrosuna katacak.