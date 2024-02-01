Galatasaray'a Fildişili futbolcu! Wilfried Zaha ikna etti imzaya geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Fildişili futbolcu Serge Aurier'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier'i kadrosuna kattı.
A Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.
Öte yandan Cimbom'un, Fildişi Sahilli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği kaydedildi. Aslan, Aurier'in haziran ayına kadar olan maaşının bir bölümünü ödeyecek.
Galatasaray haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aurier'i daha sonra kalıcı olarak kadrosuna katacak.
Serge Aurier bu sezon İngiltere'de 13 maça çıkmış ve 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Aurier, kariyerinde Villarreal, Tottenham, PSG, Toulouse ve Lens gibi takımlarda forma giydi.
1.76 boyundaki oyuncu ülke milli takımında ise 85 maça çıkarken 4 gol attı.
SERGE AURİER KİMDİR?
Nottingham Forest takımında Defans mevkinde forma giyen Serge Aurier, 24 Aralık 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 75 kilo olan Serge Aurier, Sağ ayağını kullanmaktadır. Aurier'in piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
AURİER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
31 yaşındaki yıldız isim Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest formalarını giydi.
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