Sacha Boey'in ardından bir transfer bombası daha! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ın peşinde
Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e göndermesinin ardından bir başka yıldızına daha talip buldu. Habere göre, İngiliz devi oynadığı futbolla tüm gözleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip çalışmalarına hız verdi.
SACHA BOEY REKOR BEDELLE MUHIH'E
Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etti.
Cimbom, eksik bölgelerine arayışlarını sürdürürken, bir bomba haber daha geldi.
İNGİLİZ DEVİ BARIŞ ALPER İÇİN DEVREDE
Habere göre; İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Gaziantep maçında attığı kritik golle takımına 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.
Buruk, 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet olarak oynattı.
Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.
MANCHESTER UNITED'DAN BARIŞ'A KANCA
Gaziantep maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti. Öte yandan 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?