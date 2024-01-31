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Sacha Boey'in ardından bir transfer bombası daha! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ın peşinde

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Sacha Boey’in ardından bir transfer bombası daha! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’ın peşinde

Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e göndermesinin ardından bir başka yıldızına daha talip buldu. Habere göre, İngiliz devi oynadığı futbolla tüm gözleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip çalışmalarına hız verdi.

SACHA BOEY REKOR BEDELLE MUHIH'E

Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etti.

Cimbom, eksik bölgelerine arayışlarını sürdürürken, bir bomba haber daha geldi.

İNGİLİZ DEVİ BARIŞ ALPER İÇİN DEVREDE

Habere göre; İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Gaziantep maçında attığı kritik golle takımına 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

Buruk, 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet olarak oynattı.

Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

MANCHESTER UNITED'DAN BARIŞ'A KANCA

Gaziantep maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti. Öte yandan 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu.

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