Sacha Boey’in ardından bir transfer bombası daha! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’ın peşinde

MANCHESTER UNITED'DAN BARIŞ'A KANCA



Gaziantep maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti. Öte yandan 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu.

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