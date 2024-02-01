Galatasaray’a Bakambu piyangosu! 4-5 milyon euro kazandıracak...





GALATASARAY PERFORMANSI

2023 yılının yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki forvet, Galatasaray ile toplamda 16 maça çıktı. Cedric Bakambu, söz konusu 16 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yaptı.