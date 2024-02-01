Galatasaray'a Bakambu piyangosu! 4-5 milyon euro kazandıracak...
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor. Sarı kırmızılılarda Boey ve Angelino ayrılığı sonrası şimdi de Cedric Bakambu ile veda hazırlığı yapılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu ile de yollar ayrılmak üzere. Sarı-kırmızılı kulüp, La Liga ekibi Real Betis ile Bakambu'nun transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı.
BONSERVİS BEDELİ
Bakambu'nun bonservisi ile birlikte İspanyol kulübüne transferi yakın zamanda açıklanacak. İspanyol ekibinin, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
2023 yılının yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki forvet, Galatasaray ile toplamda 16 maça çıktı. Cedric Bakambu, söz konusu 16 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yaptı.
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