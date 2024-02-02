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Okan Buruk'tan sürpriz bek tercihi! Galatasaray zorlu Samsunspor deplasmanında...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Okan Buruk’tan sürpriz bek tercihi! Galatasaray zorlu Samsunspor deplasmanında...

Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim, Oliviera ve Ziyech kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

CİMBOM 60 PUAN TOPLADI

Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR 11 MAĞLUBİYET YAŞADI

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGDE SON 11 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

SON 5 DEPLASMANDA 2 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62. MAÇ

Galatasaray ile Yılport Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.

Samsunspor: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Marc Bola; Taylan Antalyalı, Bennasser; Holse, Flavien Tait, Emre Kılınç; Mouandilmandji.

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