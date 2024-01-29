Galatasaray’dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid’in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro

Cimbom'un, Icardi'nin yetersiz performansının etkisiyle golcü arayışında olduğu ve Benzema transferiyle bu açığı kapatmayı hedeflediği ifade ediliyor. Öte yandan, orta saha için Kamada ve Eriksen gibi isimlerin gündemde olduğu, bu transfer operasyonlarının da Galatasaray'ın güçlü bir kadro oluşturma çabalarının bir parçasını oluşturduğu vurgulanıyor.