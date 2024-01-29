Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
Okan Buruk'un detaylı raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, futbol arenasında efsaneleşmiş bir ismi kadrosuna katma hedefine odaklandı. Sarı-kırmızılılar, tarihi bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Aslanlar, tarihi bir transferin temellerini atmak adına detaylı çalışmalara başlarken, futbolseverler de heyecanla gelişmeleri beklemeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar, transfer stratejilerine yeni bir soluk getirmek amacıyla harekete geçti. Galatasaray yönetimi, Real Madrid'in efsane oyuncusunu kadrolarına katmak için transfer operasyonuna start verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...
SÜPER LİG ZİRVESİNDE HEYECAN DORUKTA
Süper Lig'de zirve mücadelesi devam ederken, transfer piyasası da hareketlenmeye başladı. Türkiye'nin büyük kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, transferde iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Real Madrid'den Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımına transfer olan Fransız golcü Karim Benzema'nın, yeni takımında beklediği performansı bulamamasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'da kadro dışı kalan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Benzema için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.
KARİM BENZEMA İÇİN İLK ADIM
Erden Timur, Fransa'da bulunan George Gardi aracılığıyla Benzema'nın durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, oyuncuyu Cimbom'a kazandırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk etapta sezon sonuna kadar kiralama opsiyonunu masaya koyan sarı-kırmızılılar, oyuncunun mevcut sözleşmesinde bu duruma uygun bir madde olup olmadığını incelemeye başladı.
Bu sezon Al-İttihad ile 15 maça çıkan Benzema, 9 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı. 15 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken Fransız golcünün, Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ve gelebilecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
GÜNDEMDEKİ DİĞER TRANSFER İDDİALARI
Cimbom'un, Icardi'nin yetersiz performansının etkisiyle golcü arayışında olduğu ve Benzema transferiyle bu açığı kapatmayı hedeflediği ifade ediliyor. Öte yandan, orta saha için Kamada ve Eriksen gibi isimlerin gündemde olduğu, bu transfer operasyonlarının da Galatasaray'ın güçlü bir kadro oluşturma çabalarının bir parçasını oluşturduğu vurgulanıyor.
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- Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
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