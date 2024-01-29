CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Gaziantep FK maçı ilk 11’leri…

GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.