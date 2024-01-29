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CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Gaziantep FK maçı ilk 11’leri…

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK CANLI ANLATIM Galatasaray - Gaziantep FK maçı ilk 11’leri…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Arda Kardeşler kritik mücadelede ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 müsabakada kalesinde 13 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

DAVİNSON SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA

Galatasaray'da, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 24. haftada deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

GAZİANTEP FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Markovic, Dragus.

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