Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Sağ ve sol bek transferleri için tarih verdi

Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.