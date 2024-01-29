Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Sağ ve sol bek transferleri için tarih verdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi. Buruk, sağ ve sol bek transferiyle ilgili soruyu tarih vererek yanıtladı. Öte yandan tecrübeli teknik adam Galatasaray ile ismi geçen Lorenz Assignon hakkında da açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Gaziantep FK maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Galatasaray, muhteşem bir geri dönüşe imza attığı maçta hata yapmadı.
Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın transferlerle ilgili flaş sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.
BURUK SAĞ VE SOL BEK TRANSFERİ İÇİN TARİH VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ ve sol bek transferi için tarih verdi. Öte yandan Buruk, Rennes forması giyen genç yıldız Lorenz Assignon için de açıklamada bulundu.
"BİR SAĞ BEK, BİR SOL BEKİ ACELE BİR ŞEKİLDE İSTİYORUM"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunmanın iki kanadına transfer yapılması gerektiğini dile getirdi.
Sacha Boey'in rekor bedelle Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olduğunu hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiğiz. Özellikle sağ ve sol bekte alternatifler oluşturarak oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum. Başkanımızla konuştuk. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı. Berkan sol bekte oynadı, maçın devamında Barış sol beke geçti. Oyuncularımın hepsi ellerinden geleni yapıyor. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanacağız. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Bu denklemi çözebilmem için bir an önce transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz."
Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.
"BOEY, İNANILMAZ BİR HİKAYE YAZDI"
Buruk, bonuslar hariç 30 milyon avro kazandırarak kulüpten ayrılan Sacha Boey'un inanılmaz bir hikaye yazdığını vurguladı.
Okan Buruk, Sacha Boey'un gelişimine değinerek, "Sacha'nın transferinde, oynatılmasında ve satış sürecinde emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. Ancak en büyük pay Sacha'nın kendisinin. Çok çalıştı, emek verdi. Burada birinden konuşulacaksa Sacha Boey'un istikrarından, çalışma azminden, örnek olmasından bahsetmek gerek. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da çok başarılı olur." şeklinde görüş belirtti.
"ASSİGNON DA ADI GEÇEN OYUNCULARDAN BİRİ"
Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Rennes'te forma giyen sağ bek Lorenz Assignon'un gündemlerinde olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sacha'nın transferi beklediğimiz, planlanan bir şey değildi. Birçok alternatif üretiyorsunuz ama onlar zaman içinde başka takımlara gidiyor. Angelino da Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanını açmak için bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu. Gittikten sonra bir şey yapabiliyorsunuz. Hazırlık yapıyorduk ama bunlar başka takımlara gidiyor ya da takımının tutmak istedikleri oldu. Birçok oyuncu üzerinden çalışmamız sürüyor. Lorenz Assignon da adı geçen oyunculardan biri ama net bir görüşmemiz olmadı. Sağ ve sol bek için birçok isim var. Transferde yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek. İyi niyetli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimiz taraftarımızı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım kalan 4 günde Avrupa için bize basamak atlatacak oyuncu buluruz."
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