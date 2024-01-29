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Galatasaray'a yeni Zaniolo! Fırsat transferi kapıda! Fenerbahçe'nin de istediği yıldız Aslan oluyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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Galatasaray’a yeni Zaniolo! Fırsat transferi kapıda! Fenerbahçe’nin de istediği yıldız Aslan oluyor...

Süper Lig'de şampiyonluk peşinde koşan Galatasaray transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da fırsat transferi kovalayan Cimbom, Zaniolo tarzında bir transfer için düğmeye bastı. Galatasaray bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği Dortmund'un yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...

Transfer piyasasında adından sıkça söz ettiren Galatasaray, takımını güçlendirmek için sol bek ve sağ bek pozisyonlarının yanı sıra, fırsat transferleri üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyor.

ZANIOLO MİSALİ...

Bu bağlamda, tıpkı Zaniolo gibi bir ismin peşine düşen sarı-kırmızılı takımın radarına giren isim Borussia Dortmund'un genç yıldızı Giovanni Reyna oldu.

BU SEZON FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Reyna, son dönemlerde Alman ekibi Dortmund'da sınırlı sürelerde forma şansı bulabiliyor. ABD asıllı genç yıldız, bu sezon sadece 360 dakika sahada yer alarak potansiyelini tam anlamıyla sergileme fırsatı bulamadı. Bu durum, Galatasaray'ın dikkatini çekerken 21 yaşındaki oyuncunun takıma katılması için görüşmeler başlatıldı.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olarak belirlenen Giovanni Reyna, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyel taşıyor. Oyuncunun Portekiz pasaportuna da sahip olması Avrupa transfer piyasasında onu daha cazip bir hale getiriyor. Dortmund'un altyapısından yetişen Reyna, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de ilgisini çekmişti.

FIRSAT TRANSFERİ

Galatasaray yönetimi, Reyna gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katarak, takımın genel performansını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, bu tarz fırsat transferleri, takımın gelecekteki başarıları için de önemli bir yatırım olarak görülüyor.

YATIRIM TRANSFERİ OLARAK BAKILIYOR

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Giovanni Reyna, hem genç yaşta olması hem de sahip olduğu yeteneklerle sarı-kırmızılı takım için önemli bir yatırım olabilir.

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