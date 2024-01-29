Galatasaray’a yeni Zaniolo! Fırsat transferi kapıda! Fenerbahçe’nin de istediği yıldız Aslan oluyor...

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olarak belirlenen Giovanni Reyna, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyel taşıyor. Oyuncunun Portekiz pasaportuna da sahip olması Avrupa transfer piyasasında onu daha cazip bir hale getiriyor. Dortmund'un altyapısından yetişen Reyna, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de ilgisini çekmişti.