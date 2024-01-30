Galatasaray'da sağ bek için Fransız yıldız! Marsilya'dan Clauss için resmi temaslar başladı
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için devreye girdi. Ancak oyuncu forma giydiği Marsilya'dan ayrılmaya pek sıcak bakmazken Cimbom oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Fransız milli sağ bek Jonathan Clauss'e teklif sundu.
Oyuncunun aracılar vasıtasıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hedefinin farklı olduğu ve Fransa Milli Takımı'nda as sağ bek durumundayken EURO 2024 öncesi ayrılmaya pek sıcak bakmadığının altı çizildi.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı.
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