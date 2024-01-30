Galatasaray’da sağ bek için Fransız yıldız! Marsilya’dan Clauss için resmi temaslar başladı

Oyuncunun aracılar vasıtasıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hedefinin farklı olduğu ve Fransa Milli Takımı'nda as sağ bek durumundayken EURO 2024 öncesi ayrılmaya pek sıcak bakmadığının altı çizildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı.