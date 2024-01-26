Galatasaray Sacha Boey'e veda ediyor! Yıldız isim Bayern Münih için Almanya'ya gidiyor
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi tamamlandı. Yıldız ismin bugün öğlen saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi tamamlandı. Yıldız ismin bugün öğlen saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gideceği öğrenildi.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DAYDI
Bayern Münih'li yetkililer ve Sacha Boey'in menajeri dün transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'daydı. Futbolcu ve kulüp tarafı arasında anlaşma dün sağlanırken, sarı-kırmızılılarla Alman devi arasındaki anlaşma ise bugün tamamlandı.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Galatasaray ile Bayern Münih arasında Sacha Boey'in transferi konusunda 25 milyon euro + 7,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi.
DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA
2025 yılına kadar sarı kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon takımıyla 31 maçta yer alıp 2 gol kaydetti. Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girmişti.
OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada Boey hakkında konuştu. Buruk ''Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam olursa bunu değerlendirecek olan yönetim kurulumuz. Öyle bir durum olursa oraya da takviye yapmamız gerekecek. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var'' ifadelerini kullandı.
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