Galatasaray Sacha Boey’e veda ediyor! Yıldız isim Bayern Münih için Almanya’ya gidiyor

OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada Boey hakkında konuştu. Buruk ''Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam olursa bunu değerlendirecek olan yönetim kurulumuz. Öyle bir durum olursa oraya da takviye yapmamız gerekecek. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var'' ifadelerini kullandı.

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