Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! Almanlardan Galatasaray'a teklif! İşte o rakam...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey'e Alman devi Bayern Münih talip olurken,sarı kırmızılıların kapısı çalındı. Aslan, Boey için 30 milyon euro talep ederken, Bayern Münih'in teklifi 20-25 milyon euro bandında. Boey, Münih ekibiyle anlaşma sağlarken İstanbulspor ile oynanan karşılaşmadan ağrıları nedeniyle forma giymemişti. İşte detaylar...
Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Sky'ın yayınladığı habere göre; Bayern Münih son dönemde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren başarılı defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile masaya oturdu.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DA! 25 MİLYON EURO
Galatasaray yönetiminin, genç oyuncu için istediği bonservis bedelinin 20 ila 25 milyon Euro aralığında olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun temsilcisi, transfer görüşmelerine katılmak üzere İstanbul'a geldi.
RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR
İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma zemini oluştu. Galatasaray ve Bayern Münih'in el sıkışmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA
2025 yılına kadar sarı kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon takımıyla 31 maçta yer alıp 2 gol kaydetti. Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girmişti.
OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada Boey hakkında konuştu. Buruk ''Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam olursa bunu değerlendirecek olan yönetim kurulumuz. Öyle bir durum olursa oraya da takviye yapmamız gerekecek. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var'' ifadelerini kullandı.
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