Erden Timur’dan transfer hakkında çarpıcı açıklamalar!

Erden Timur, Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce açıklamalarda bulundu.

Timur, sözlerine RAMS Park'ta soyunma odasının duvarındaki, "Tarihi kimler yazar? Tarih, hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih, inanını yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih, hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. Ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray..." yazısını hatırlatarak başladı.

Camia içindeki birlik ve beraberliğin önemine değinen Timur, "Seçildiğimiz günden beri bir hikaye yazmaktan bahsettik. Galatasaray, spor tarihindeki hikayelerin çoğunu yazan, derin bir tarihe, geçmişe sahip bir takım. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu, inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray, renklerine aşık insanların, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimizde, bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemde bir ve beraber olduğumuz zaman neleri başardığımızın kanıtı müzemizdedir." diye konuştu.

Timur, Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktararak, "Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Bu sene şampiyon olacağımızı her zerremizde hissediyoruz. İliklerimize kadar bu duygu işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi yandı." ifadelerini kullandı.