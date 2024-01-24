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Galatasaray Fernando Muslera ile sözleşme uzatıyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Galatasaray Fernando Muslera ile sözleşme uzatıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın kontratını 1 yıl uzatacak. Muslera 2011 yılında sarı kırmızılılara imza atmıştı. İşte detaylar...

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