23 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim Galatasaray'ın kapısını çalacak! Buruk'un yıldızını Yunanistan'a götürüyor...

Fatih Terim Galatasaray'ın kapısını çalacak! Buruk'un yıldızını Yunanistan'a götürüyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2024
ABONE OL
Fatih Terim Galatasaray’ın kapısını çalacak! Buruk’un yıldızını Yunanistan’a götürüyor...

Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Cimbom'dan ayrılmasının ardından 2 sene boyunca gelen teklifleri reddedip sürpriz bir kararla Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'a imza atmıştı. Ara transfer döneminde Süper Lig'deki isimleri gözüne kestiren Terim bu kez de Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...

Türk futbolunun en kariyerli ve en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, geçtiğimiz aylarda büyük bir sürprize imza attı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün teklifini reddeden Terim, Aralık ayında Panathinaikos'a imza attı.

Yunanistan'ın en büyük takımlarından birisi olan Panathinaikos'ta iyi bir başlangıç yapan deneyimli çalıştırıcı, 6 maça çıktı.

Yunan deviyle şu ana kadar 6 resmi maçta görev yapan Terim, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

TERİM'DEN SÜPER LİG ÇIKARMASI

Yoluna yenilgisiz devam eden 70 yaşındaki teknik direktör, yeni takımına yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine çekti.

Panathinaikos'ta göreve başlamasının ardından Fatih Terim, Samet Akaydin, Vitor Hugo ve Anastasios Bakasetas'ı transfer etti.

Yeni transferiyle birlikte Yunanistan Süper Ligi'nde takımının şampiyonluk hasretine son vermeyi isteyen Terim, bu kez de Galatasaray'ın yıldızına göz dikti.

Geçtiğimiz haftalarda forvet oyuncularının sakatlık problemleri yaşamasıyla birlikte yeni bir golcü arayan teknik direktör, Okan Buruk'un prensini alacak.

CEDRIC BAKAMBU PANATHINAIKOS'A

Yapılan yeni transferlerin ardından son olarak adı Panathinaikos ile anılan isim de Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cedric Bakambu oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; oyuncunun Fatih Terim'in takımına önerilmesinin ardından takip edilmeye başlandı.

Sport Journal'in haberinde Bakambu'nun, Panathinaikos'la bağlantısının teknik direktör Fatih Terim sayesinde sağlandığı ancak transferde henüz resmi bir gelişmenin olmadığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA