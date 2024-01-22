22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’da ara transfer bombası! Orta sahaya dünya yıldızı...

Galatasaray’da ara transfer bombası! Orta sahaya dünya yıldızı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2024
ABONE OL
Galatasaray’da ara transfer bombası! Orta sahaya dünya yıldızı...

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da arayışlar devam ederken orta saha transferi için bomba bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekip Atalanta forması giyen Hırvat 10 numara Mario Pasalic için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

CİMBOM TRANSFERDE TAM GAZ!

Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, Atalanta forması giyen Hırvat 10 numara Mario Pasalic için görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, oyuncunun mevcut durumunu, kontrat şartlarını ve transfer olasılıklarını değerlendiriyor.

Bu hamle, Galatasaray'ın orta saha bölgesine yönelik stratejik planlamasının bir parçası olarak görülüyor.

Mario Pasalic, profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı ve sonrasında Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta gibi önemli kulüplerde oynadı.

Atalanta, 2020-2021 sezonu başında Pasalic için 14.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 60 kez forma giyen Pasalic, bu maçlarda 10 gol kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

Pasalic, 2023-2024 sezonunda Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvat orta saha oyuncusu, takımının oyun yapısına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA