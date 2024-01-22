Galatasaray’da ara transfer bombası! Orta sahaya dünya yıldızı...
Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da arayışlar devam ederken orta saha transferi için bomba bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekip Atalanta forması giyen Hırvat 10 numara Mario Pasalic için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
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CİMBOM TRANSFERDE TAM GAZ!
Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Atalanta forması giyen Hırvat 10 numara Mario Pasalic için görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, oyuncunun mevcut durumunu, kontrat şartlarını ve transfer olasılıklarını değerlendiriyor.
Bu hamle, Galatasaray'ın orta saha bölgesine yönelik stratejik planlamasının bir parçası olarak görülüyor.
Mario Pasalic, profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı ve sonrasında Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta gibi önemli kulüplerde oynadı.
Atalanta, 2020-2021 sezonu başında Pasalic için 14.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 60 kez forma giyen Pasalic, bu maçlarda 10 gol kaydetti.
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