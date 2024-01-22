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Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda merakla beklenen son 16 turu kura çekimi için geri sona erdi. Riva'daki tesislerinde bugün saat 14.00'te düzenlenecek olan çekilişte, Türk futbolunun köklü kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupa yolundaki rakipleri belli oldu. Peki Galatasaray ZTK rakibi kim oldu?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı anlar yaşandı. Son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda, 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar belirlendi. Peki Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? İşte merak edilenler...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün (22 Ocak Pazartesi) yapıldı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın Ziraat Türki Kupası son 16 maçlarında rakibi Bandırmaspor oldu.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş

Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor

Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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