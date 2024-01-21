Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 21. haftasında bugün, Trabzonspor ile Galatasaray arasında kritik bir mücadele gerçekleşecek. Papara Park'ta sahne alacak olan bu müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde futbolseverler, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri gibi detayları araştırmaya başladı.
Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 21. haftasında, Pazar akşamı gerçekleşecek Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen olarak açıklanırken, Trabzonspor'un ev sahibi avantajıyla Galatasaray'a karşı nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile çekişmeli bir şampiyonluk yarışına girmiş durumda ve bu maçtan alacakları sonuç, liderlik mücadelesi açısından kritik öneme sahip. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
TS-GS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı; Berat, Mendy; Visca, Bardhi, Fountas; Enis
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Barış; Torreira, Kerem Demirbay; Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi
TRABZONSPOR'DA 7 EKSiK
Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic ile Denswil bugün forma giyemeyecek. Hafta içi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da Galatasaray maçında oynamayacak.
iCARDi OYNAYACAK MI?
G.Saray'da, Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira bugün sahada olamayacak. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle son dört resmi karşılaşmayı kaçıran Mauro İcardi'nin ise Okan Buruk'un görev vermesi durumunda maskeyle oynaması bekleniyor.
SANCHEZ KADRODA YER ALACAK
Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı. Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.
TAKIMDA 3 EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DEPLASMANDAKİ SON İKİ MAÇINDA BERABERE KALDI
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.
LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
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- Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
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