Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR'DA 7 EKSiK

Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic ile Denswil bugün forma giyemeyecek. Hafta içi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da Galatasaray maçında oynamayacak.

iCARDi OYNAYACAK MI?

G.Saray'da, Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira bugün sahada olamayacak. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle son dört resmi karşılaşmayı kaçıran Mauro İcardi'nin ise Okan Buruk'un görev vermesi durumunda maskeyle oynaması bekleniyor.