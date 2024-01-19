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Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Galatasaray’da Luyindama ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Christian Luyindama'nın sözleşmesini feshetti. Luyindama geçtiğimiz sezonda Antalyaspor'da forma giymişti. İşte detaylar...

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