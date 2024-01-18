Galatasaray-Ümraniyespor muhtemel 11’leri! Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük heyecan...

ÜMRANİYESPOR'UN KUPA YOLCULUĞU

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.