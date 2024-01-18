Galatasaray-Ümraniyespor muhtemel 11'leri! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrılmayı arzularken Aslan'ın muhtemel 11'i de belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMA A SPOR'DAN YAYINLANACAK
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
KUPADA İLK MAÇ
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.
ÜMRANİYESPOR'UN KUPA YOLCULUĞU
Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.
Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil.
Ümraniyespor: Damlu, Popov, Cavare, Mustafa Eser, Hasan A., Diniyev, Uğur Y., Serkan G., Siraçhan Nas, Emre Demir, Bouali.
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