Galatasaray'ın kasası dolacak! Abdülkerim Bardakçı'ya dev talip
Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda gösterdiği düşük performansla taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Takımdaki eksik bölgeleri yeni takviyeler yapmak isteyen Aslan'da hareketli günler yaşanıyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon transfer edilen ve gösterdiği performans ile gözleri dolduran Abdülkerim Bardakçı için dünya devleri sıraya girdi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Bardakçı için İtalya'dan dev bir talip var. Yıldız oyuncu rekor bonservis belediyle transfer olarak Galatasaray tarihine geçebilir. İşte detaylar...
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken transfer hareketliliği de hız kesmeden sürüyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Aslan, Okan Buruk'un talimatlarıyla birlikte sol bek ve orta saha transferi yapacak.
ORTA SAHAYA İKİ ÇİLEK TRANSFERİ
Orta saha bölgesi için Mario Pasalic ve Daichi Kamada'yı gündemine bulunduran sarı-kırmızılılar, yakın zamanda iki oyuncu için resmi girişimlerde bulunacak.
SOL BEKE TÜRK TAKVİYESİ
Sol bek içinse Rıdvan Yılmaz için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, milli oyuncuyla anlaşma sağladı ve kulübünden yanıt bekliyor.
İTALYAN BASINI DUYURDU
Bu sırada Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. İtalyan basınında, Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi duyuruldu.
MİLAN TALİP OLDU: REKOR BONSERVİS
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan transfer edilen milli stoper Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı ekipte performansını en çok arttıran isimlerden birisi oldu.
Avrupa'da ve ligde gösterdiği etkileyici performans ve golcü kimliğiyle öne çıkan tecrübeli savunmacıya İtalyan devi Milan talip oldu.
İtalyan basınının haberine göre Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna katamaması halinde Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile masaya oturacak.
20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Haberde Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedeli de duyurulurken sarı-kırmızılı yönetimin en az 20 milyon Euro beklentisinin olduğu yazıldı.
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