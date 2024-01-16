Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz için olumsuz yanıt! Rangers teklifi reddetti...
Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmalarına hız verilirken Aslan, bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Ancak İskoç ekibi Rangers, Yılmaz için Galatasaray'ın teklifini reddederken bugünkü hazırlık maçının kadrosuna genç oyuncuyu aldı. İşte detaylar...
TEKLİFE RET GELDİ
Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti. Milli oyuncu bugün oynanacak Rangers-Kopenhag hazırlık maçının kadrosuna alındı ve son taktik idmanda ilk 11'de denendi.
RANGERS GÖNDERMEK İSTİYOR AMA...
Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık olarak göndermek istiyor. Rangers'ın istediği şartlar oluşursa; Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'a gelebileceği belirtildi.
CİMBOM'A SICAK BAKIYOR
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyordu.
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