Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi: Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılan sponsorluk anlaşması sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, birilerinin ne yapmaya çalıştıklarının farkında olduğunun altını çizerken "Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Galatasaray bugün organize bir kötülükle karşı karşıya." ifadelerini kullandı. Başkan Özbek ayrıca sezon sonu görevinden ayrılacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ya yüklenirken "Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler." dedi. İşte detaylar...
Galatasaray ile tekstil firması Yünsa arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.
Törende gündemle ilgili konuşan Dursun Özbek, Süper Lig'deki hakem kararlarında standartsızlık olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"BİZİ DURDURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"
"Dün akşam sahamızda oynadığımız maçı kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını bütün spor kamuoyu ve sizler de izlediniz. Ligin ilk gününden itibaren devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Galatasaray bugün organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için her hareketi yaptıklarını görüyoruz, bunların hiçbirisine de şaşırmıyoruz."
ALİ KOÇ'A GÖNDERME: ŞAMPİYONLUK BİR EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DEĞİLDİR
"Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalar. Galatasaray başkanı olarak bazı kulüpler başkanlarının yaptığı gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Öyle kalmaya da devam edecek. Gerektiğinde herkesin anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani elma demesini de alma demesini de bilirim. Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığa hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldiler. Buradan MHK'ye ve federasyon yetkililerine sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışıma kimsenin gölge düşürmesine izin vermem"
"BİZİM KIBLEMİZ BELLİ"
Fenerbahçe'nin aynı televizyon programına davet etmesinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız belli. Haktan adaletten yana olan duruşumuzu aynı şekilde ifade ediliyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhattabı aslında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Onun cevabını sayın başkanın vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY KENETLENMESİ HALİNDE BU KİRLİ OYUNLAR SONUÇSUZ KALACAK"
Ligin başladığı günden itibaren Galatasaray için genel bir standart dışı uygulamalarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Lig başladığından beri Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Dün akşam golümüzün iptal edilmesiyle bu olay zirveye çıktı. İki şeye dikkat ediyoruz. Galatasaray kenetlenmesi halinde bu kirli oyunlar sonuçsuz kalacak. Geçen sene bizden bekleyen bir performans sergilemiştik, zor ve zahmetli yolda başarılı olduk. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. Galatasaray'ın zafer yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Camiamız bu kenetlenmeyi göstermektedir. Galatasaray finansal yapısı için de gereklidir. Camiama teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
FİNANSAL AÇIDAN HİÇBİR SORUNUMUZ YOK MAAŞLAR ÖDENİYOR
Galatasaray'ı yıpratmak için algı yaptıklarını ifade eden Dursun Özbek, "Süper Lig'de finansal yapısıyla ilgilenilen tek kulüp Galatasaray. Bu algı yapmaktan bir şey değil. Finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Amatör şubeler dahil aralık sonu itibaren ödenmesi gereken sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerin yapılması açısında hiçbir sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten bunun böyle olduğunu öğrenebilir. Bu manada konuşulan tek kulüp Galatasaray. Galatasaray'ı algı yaparak yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunların hiçbirisine pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine fırsat vermeyiz" açıklamasında bulundu.
"BAŞARILI BİR SPONSORLUK DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"
Bütün sponsor olan firmalara teşekkür eden Özbek, "Son derece başarılı bir sponsorluk dönemi geçiyoruz. Sene sonuna doğru 50 milyon Euro mertebesine ulaşacak sponsorluk gelirleri sayesinde Galatasaray hem Bankalar Birliği ile yaptığı yapılandırma anlaşmasının gereği olarak onların payını ödemekte hem de sadece futbolda değil, amatör şubelerde de Galatasaray'ı hak ettiği şekilde temsil etmek için gerek fonu yapmaktadır" dedi.
"FUTBOL TAKIMINDAKİ EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"
Futbol takımı için yapılacak takviyeler hakkında da konuşan Özbek, "Futbol takımındaki eksiklerimizi biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İsimler üzerinde konuşulduğu zaman bunun Galatasaray'a faydası olmaz. Onun için biraz sabrederseniz, bu konularla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.
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