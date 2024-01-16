Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yüklendi: Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir

"BİZİM KIBLEMİZ BELLİ"

Fenerbahçe'nin aynı televizyon programına davet etmesinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız belli. Haktan adaletten yana olan duruşumuzu aynı şekilde ifade ediliyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhattabı aslında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Onun cevabını sayın başkanın vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY KENETLENMESİ HALİNDE BU KİRLİ OYUNLAR SONUÇSUZ KALACAK"

Ligin başladığı günden itibaren Galatasaray için genel bir standart dışı uygulamalarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Lig başladığından beri Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Dün akşam golümüzün iptal edilmesiyle bu olay zirveye çıktı. İki şeye dikkat ediyoruz. Galatasaray kenetlenmesi halinde bu kirli oyunlar sonuçsuz kalacak. Geçen sene bizden bekleyen bir performans sergilemiştik, zor ve zahmetli yolda başarılı olduk. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. Galatasaray'ın zafer yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Camiamız bu kenetlenmeyi göstermektedir. Galatasaray finansal yapısı için de gereklidir. Camiama teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.