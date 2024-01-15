Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Hakem isyanı: İptal edilen gol...

"İPTAL EDİLEN GOLDE FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Buruk, "İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum. Bu faul oluyorsa futbolun adını da değiştirmek lazım. Her maç dokunma da faul olması lazım. Çok da kritik, 2-0'u yakaladığımız bir goldü. İptal edilmesine anlam vermedim. VAR'dan da uyarı gelebilirdi. Genelde VAR'dan uyarı gelmezdi. Penaltı pozisyonunda VAR'dan uyarı geldi. İki takıma verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinde hakemin son haftalarda olduğu gibi rakibimizden yana takdir haklarını kullandığını düşünüyorum. Hiç kimse bundan memnun değil. Her şeye rağmen ne olursa olsun bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Hakem de hata yapabilir, bilerek de bilmeyerek de yapabilir, hepsinin üstünü çizip, bundan sonra iyisini yapmak zorundayız. Hiçbir şeyi bahane etmeden daha iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu.