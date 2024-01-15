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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Hakem isyanı: İptal edilen gol...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Hakem isyanı: İptal edilen gol...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek, sahasındaki başarılı performansını sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in hakemle ilgili sorusuna Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi. Buruk'tan faul nedeniyle iptal edilen gol ve Galatasaray'ın son haftalardaki düşük performansına yönelik flaş açıklamalar...

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla sona erdi.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.

BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Kayserispor maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

Galatasaray, taraftarı son dakikalarda attığı golle zirve yarışında hata yapmadı. Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in hakemle ilgili flaş sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.

OKAN BURUK'TAN ÇARPICI HAKEM AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart görmüştü. Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek, basın toplantısında tecrübeli teknik adama "Sarı kart gördüğünüz pozisyonda çok itiraz ettiniz orada hakeme tam olarak ne söylediniz" sorusunu yöneltti.

"İPTAL EDİLEN GOLDE FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Buruk, "İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum. Bu faul oluyorsa futbolun adını da değiştirmek lazım. Her maç dokunma da faul olması lazım. Çok da kritik, 2-0'u yakaladığımız bir goldü. İptal edilmesine anlam vermedim. VAR'dan da uyarı gelebilirdi. Genelde VAR'dan uyarı gelmezdi. Penaltı pozisyonunda VAR'dan uyarı geldi. İki takıma verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinde hakemin son haftalarda olduğu gibi rakibimizden yana takdir haklarını kullandığını düşünüyorum. Hiç kimse bundan memnun değil. Her şeye rağmen ne olursa olsun bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Hakem de hata yapabilir, bilerek de bilmeyerek de yapabilir, hepsinin üstünü çizip, bundan sonra iyisini yapmak zorundayız. Hiçbir şeyi bahane etmeden daha iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu.

GALATASARAY'IN SON HAFTALARDAKİ PERFORMANSI NEDEN DÜŞÜK?

Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in Süper Lig'de Galatasaray'ın son haftalarda eleştirilen performansına yönelik sorduğu "Şampiyonlar bittikten sonra Galatasaray'ın performansında bir düşüş oldu. Özellikle Zaha ve Tete aylar geçmesine rağmen hala istenilen seviyede oyuna giremiyor, burada bir motivasyon kaybı mı var?" sorusuna Okan Buruk'tan flaş bir yanıt geldi.

"BEN OYUNCULARIMIN GELİŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Okan Buruk, "Bu sezon ocak ayı olmasına rağmen 32. maçlarını oynadıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geçen sene 38 maçta ligi bitirmiştik. Bu ay sonunda geçen seneki sayıya ulaşacağız. Bir yorgunluk oluyor oyuncuların üzerinde. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların ligde kötü gittiğini gördük. Biz bunu tersine çevirdik. Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazandık, ligde de aynı yarışın içerisindeyiz. Son haftalarda kadro sayımızda eksikler oldu. Oyuncularımın öz güven anlamında daha iyisini yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Zaha'da ve Tete'de aynı şekilde. Onların da daha öz güvenli, daha çok kaleyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün Zaha'nın çizgide kaldığı pozisyonlar oldu. İkinci yarıda performansı daha iyiydi. Ben oyuncularımın gelişeceğine inanıyorum. Bu anlamda da oyuncularımıza bizim destek olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

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