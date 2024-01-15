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Trabzonspor'un yıldızı Aslan'a imzayı atıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi transfer çalımı...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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Trabzonspor’un yıldızı Aslan’a imzayı atıyor! Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı...

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Son iddialara göre, yöneticiler Anastasios Bakasetas'ın menajeri ile görüşerek anlaşma sağlamış durumda ve bu transfer için Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, takasa sıcak baktığı ifade ediliyor.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan ve Trabzonspor ile sözleşme uzatma ihtimali düşük görünen Anastasios Bakasetas'ın geleceği, transfer dedikodularına neden oluyor. Bu bağlamda, Galatasaray'ın devreye girdiği ve futbolcunun yeni kulübü konusunda görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Galatasaray, Bakasetas İçin Harekete Geçti

Galatasaray, Trabzonspor'un 30 yaşındaki Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas için transfer çalışmalarına hız verdi. Cardiff City'de görev yapan Erol Bulut'un, Bakasetas'ın diğer kulüplerle ekonomik olarak yarışamayacaklarını belirtmesinin ardından, Beşiktaş ve Panathinaikos'un iyi teklifler sunduğu ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bakasetas ile görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın Ciddi Adımı

Galatasaray yöneticileri, Bakasetas'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelerek anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu transferde Galatasaray'ın önemli bir adım attığı ve Bakasetas'ı renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'un Takas İhtimali

Trabzonspor'un, Bakasetas'ın sözleşmesi sonlanmadan takas opsiyonunu değerlendirebileceği ifade ediliyor. Bu transferde takasın gündemde olması, oyuncunun kariyerinde yeni bir döneme geçiş yapabileceğini gösteriyor.

Antalyaspor Maçında Kadro Dışı

Bakasetas, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Ağrıları olduğu ifade edilen oyuncunun, transfer görüşmeleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia ediliyor.

Bu Sezonki Performansı

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta forma giyen Bakasetas, 5 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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