Trabzonspor’un yıldızı Aslan’a imzayı atıyor! Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı...

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan ve Trabzonspor ile sözleşme uzatma ihtimali düşük görünen Anastasios Bakasetas'ın geleceği, transfer dedikodularına neden oluyor. Bu bağlamda, Galatasaray'ın devreye girdiği ve futbolcunun yeni kulübü konusunda görüşmelere başladığı iddia ediliyor.