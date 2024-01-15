Galatasaray-Kayserispor maçı CANLI İZLE | 15 Ocak Pazartesi GS-Kayserispor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K canlı takip ekranı...
Trendyol Süper Lig'de gerilim dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, ligin 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Büyük bir heyecanın yaşanacağı bu müsabaka, RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek ve maçın yönetimini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Futbol tutkunları, bu karşılaşma ile ilgili tüm detayları merakla bekliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, futbolseverler tarafından titizlikle araştırılıyor.
Trendyol Süper Lig, futbol tutkunlarını büyüleyen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Bu hafta Galatasaray, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Taraftarlar, müsabakanın oynanacağı stadyumu, hakem atamalarını ve diğer önemli bilgileri öğrenmek için internet üzerinde aktif bir şekilde bilgi arayışına geçmiş durumdalar. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı canlı izle detayları...
GS-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
👉Galatasaray-Kayserispor maçı canlı takip ekranına ulaşmak için tıklayın!
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler aylık belirlenen abonelik ücretini ödeyerek kesintisiz izleyebilirler.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Joseph Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali, Yaw Ackah, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Aylton Boa, Stephane Bahoken
Kayserispor ile 56. randevu
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 55 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.
Hesap zamanı
Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı. Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.
Evinde 26 maçtır kaybetmiyor
Aslan, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Kerem yerine Tete sahada
Cim Bom'da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem'in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre Tete, uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toplu para yatır şipşak emekli ol! SGK uzmanı hayat kurtaracak yolları tek tek açıkladı
- SGK girişi 6 aylık olana 8 maaşlık ek ödeme onaylandı! 30 gün içinde başvurmanız yeterli
- Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar meğer Darphane'de böyle üretiliyormuş
- 16 milyon emekliye müjde geldi! 17-18-19-20-21-27 Ocak'ta IBAN'a zamlı yatacak! SSK, BAĞ-KUR'lunun tahsis numarasına göre...
- Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2024 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...
- TOKİ'den ayda 5000 TL ödeyerek ev alabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...
- Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...
- Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?