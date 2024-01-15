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Galatasaray-Kayserispor maçında muhtemel 11'ler! Sarı kırmızılılar kritik virajda....

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Galatasaray-Kayserispor maçında muhtemel 11’ler! Sarı kırmızılılar kritik virajda....

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda Icardi ve Boey gibi yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Diğer yandan Aslan'da Abdulkerim Bardakçı sarı kart sınırında bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, NELSSON, ABDÜLKERİM, KAZIMCAN, TORREIRA, KEREM DEMİRBAY, TETE, MERTENS, ZAHA, BARIŞ

KAYSERİSPOR: BİLAL, KOLOVETSIOS, HASAN ALİ, ARİF, ALİ KARIMI, KARTAL, GÖKHAN, ACKAH, RAMAZAN, BAHOKEN, AYLTON

48 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

ASLAN'A EVİNDE YAN BAKILMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

GALATASARAY'DA ALTI EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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