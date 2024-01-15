Galatasaray-Kayserispor maçında muhtemel 11’ler! Sarı kırmızılılar kritik virajda....

GALATASARAY'DA ALTI EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak.