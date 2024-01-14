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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dev transfer yarışı! Yer yerinden oynayacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dev transfer yarışı! Yer yerinden oynayacak...

Sezona Süper Lig ve Avrupa olmak üzere son sürat giriş yapan Galatasaray ve Fenerbahçe, zirve mücadelesinin yanı sıra transfer savaşında da karşı karşıya. Şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen Cimbom, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu dünya yıldızının transferi için girişimlere başladı.

Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı ortamda transfer dönemi de başladı.

İKİ DEV TRANSFER YARIŞINDA

Sezona oldukça güçlü kadrolarla giren Galatasaray ve Fenerbahçe, her transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da yine karşı karşıya gelecek.

Sezon başında Fred, Wilfried Zaha ve Szymanski gibi oyuncular için kıyasıya mücadele eden iki dev, bir kez daha aynı oyuncuyla ilgileniyor.

TRANSFERDE SICAK GÜNLER YAŞANIYOR

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a puan kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, transfer dönemini bir hayli hareketli geçirecek.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yine sezon başında peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu isteyen Galatasaray, girişimlere şimdiden başladı.

ASLAN JORGINHO İÇİN DEVREYE GİRDİ

Sezon başında bu yana orta saha bölgesinde büyük bir kriz yaşayan Galatasaray, Tanguy Ndombele'den de beklediğini alamamıştı.

Habere göre; Galatasaray'ın orta saha transfer için listesinde yer alan ilk ismin İtalyan futbolcu Jorginho olduğu öğrenildi.

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te kendini göstermek ve forma şansı bulmak isteyen Jorginho, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmenin peşinde.

Galatasaray, formasını kaybeden ve Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorginho'yu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışıyor.

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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