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Galatasaray'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur açıklamalarda bulunuyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Galatasaray’da Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem tartışmaları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

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