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Berkan Kutlu Galatasaray'a geri dönüyor! İtalyan kulübüyle yollar ayrılıyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Berkan Kutlu Galatasaray’a geri dönüyor! İtalyan kulübüyle yollar ayrılıyor...

Galatasaray sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırmasının ardından Berkan İtalyan kulübüyle sözleşmesini feshederek sarı kırmızı kulübe dönecek. İşte detaylar...

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