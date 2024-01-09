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Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray futbol takımı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla orta saha pozisyonuna odaklandı. Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini daha etkili hale getirmeyi hedefleyerek transfer girişimlerine hız verdi. Bu bağlamda, takımın transfer gündemine aldığı iki önemli orta saha oyuncusu için kulüpleriyle temasa geçildi.

Süper Lig'de yeniden zirveye oynamayı ve Avrupa Ligi'nde finale ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Takım, bazı oyuncularla yollarını ayırma planları yaparken, özellikle orta saha mevkii için arayışlarını yoğunlaştırdı. Galatasaray, bu süreçte iki yıldız futbolcuyu gündemine aldı ve ilgili kulüplerle temas kurdu.

Yoğun Çalışma ve Stratejik Hamleler

Ara transfer dönemini verimli geçirmeyi hedefleyen Galatasaray, hem sol bek hem de orta saha pozisyonları için önemli hamleler yapmak üzere. Dış transferde ciddi bir mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, iç transferde de aktif bir şekilde harekete geçti.

İki Yıldıza Göz Kırpıyor

Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında, Fransız devi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Carlos Soler ve Belçika'nın Club Brugge takımında oynayan Raphael Onyedika bulunuyor. Galatasaray yönetiminin, bu iki oyuncu için kulüpleriyle iletişime geçtiği ve finansal koşulları araştırdığı belirtiliyor.

Sözleşmeler ve Transfer İhtimalleri

27 yaşındaki İspanyol oyuncu Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Soler'in bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ve bu sebeple kiralama ihtimalinin bulunduğu düşünülüyor.

Diğer yandan, 22 yaşındaki Nijeryalı Onyedika'nın da sözleşmesi 2027'de bitiyor ve piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Bu iki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler bekleniyor.

Performans Değerlendirmesi

Carlos Soler, bu sezon PSG'de oynadığı 14 karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de yer aldı. Club Brugge'un kilit oyuncularından Onyedika ise, bu sezon takımı adına 29 maçta forma giydi ve etkileyici performanslar sergiledi.

Galatasaray'ın bu stratejik transfer hamleleri, hem Süper Lig'de başarıyı hedefleyen hem de Avrupa arenasında iddialı bir konuma gelmeyi amaçlayan takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günler, Sarı-Kırmızılıların bu transfer girişimlerinde ne derece başarılı olacağını gösterecek. Bu hamleler, takımın performansına ve taraftarların beklentilerine önemli ölçüde yön verecek.

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