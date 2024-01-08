Mauro Icardi’nin iyileşeceği tarih belli oldu! Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı derbide sahada olacak...

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMASINI KAVUŞACAK



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı. Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.