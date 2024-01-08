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Mauro Icardi'nin iyileşeceği tarih belli oldu! Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı derbide sahada olacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Mauro Icardi’nin iyileşeceği tarih belli oldu! Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı derbide sahada olacak...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken Arjantinli yıldızın sahalara döneceği tarih de belli oldu. Icardi, Galatasaray'ın ligde oynayacağı Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor ve Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Icardi'nin Trabzonspor derbisinde hazır olması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMASINI KAVUŞACAK

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı. Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.



4 MAÇ KAÇIRACAK

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.

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