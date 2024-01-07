Icardi’siz Galatasaray evinde hata yapmadı! Galatasaray 3 - 0 Konyaspor MAÇ SONUCU

Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtünü tribünlere gösterdi. Başarılı futbolcu 90+3. dakikada sol taraftan Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda da ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1'ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti. Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.