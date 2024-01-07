Icardi'siz Galatasaray evinde hata yapmadı! Galatasaray 3 - 0 Konyaspor MAÇ SONUCU
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3 golle geçerek puanını 47'ye yükselterek Fenerbahçe ile zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3 golle geçerek puanını 47'ye yükselterek Fenerbahçe ile zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Müsabakanın 63. dakikasında Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtünü tribünlere gösterdi. Başarılı futbolcu 90+3. dakikada sol taraftan Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda da ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1'ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti. Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
48. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha, içeriye doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pas sonrası şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
56. dakikada Guilherme'nin ortasında arka direğe hareketlenen Oliveria topa bekletmeden vuruş yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen meşin yuvarlak, Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
63. dakikada Galatasaray golü buldu. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topa yarım vole vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
69. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner sonrası ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisine doğru çıkardı. Bu pas sonrası Nelsson, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğe takıldı.
85. dakikada Calvo'nun pas hatası sonrası Halil Dervişoğlu topu kaptı ve driplingle ceza yayına gelerek meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.
90. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Zaha, altıpas çizgisi üzerinde golünü attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.
90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Konyaspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ligde son Hatayspor'a mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılılar oynadığı 6 müsabakada sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı. Galatasaray 16. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
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