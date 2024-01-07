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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Rey Manaj cezalı duruma düştü

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2024
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Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Rey Manaj cezalı duruma düştü

Sivasspor'da Rey Manaj Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından Galatasaray karşısında cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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